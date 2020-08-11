Людей поклали на землю і били ногами: з'явилося відео з відділення міліції в Мінську

У Мінську відділення міліції переповнені.
У мережі з'явилося відео з переповненим внутрішнім двором Жовтневого РВВС Мінська, де утримують учасників акцій протесту.
Як повідомляє "Главред" у YouTube, сотні затриманих спали просто на землі біля будівлі.
"Лежать штабелями", – коментує автор відео.
Періодично міліціонери підходили до лежачих і били їх ногами.
Як писав OBOZREVATEL:
протести в Білорусі вщухли після семигодинного протистояння людей із силовиками. Станом на третю годину ночі 11 серпня протестувальників витіснили з центру Мінська і зняли оточення.
Після протестів десятки людей із сильними опіками, осколковими і кульовими пораненнями потрапили до військового госпіталю Мінська.
OBOZREVATEL стежить за протестами в Білорусі онлайн.