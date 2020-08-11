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Людей поклали на землю і били ногами: з'явилося відео з відділення міліції в Мінську

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
6,7 т.
У Мінську відділення міліції переповнені

У Мінську відділення міліції переповнені.

У мережі з'явилося відео з переповненим внутрішнім двором Жовтневого РВВС Мінська, де утримують учасників акцій протесту.

Як повідомляє "Главред" у YouTube, сотні затриманих спали просто на землі біля будівлі.

"Лежать штабелями", – коментує автор відео.

Періодично міліціонери підходили до лежачих і били їх ногами.

Як писав OBOZREVATEL:

БілорусьМінськПротести у Білорусіпротест
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