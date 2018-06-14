Когда в Украине подняли пенсионный возраст, Владимир Путин очень часто любил поиграть на контрастах. Мол там подняли, а в РФ нет. Это было логично, ведь в России сильный лидер, нефть, газ и ядерная бомба.

Интересно заявит ли он теперь, что решение принято по примеру нашей прекрасной страны.

Что показательно, но любителей "русского мира" кинули и здесь, ведь эти правила будут и на оккупированных территориях.

Страдать будут все, и те кто не звал захватчиков, но оказался под российскими администрациями.

Желающим умереть в России надо помнить, за пенсиями в рублях приходят российские цены. Рассказывать им правда все равно будут о тарифах в Украине.

Пенсионный возраст у мужчин в РФ с 2028 будет 65 лет, и 63 года для женщин.