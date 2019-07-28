"Ляпас" Євросоюзу? Новий прем'єр Британії пішов на жорсткі заходи щодо Brexit

Новообраний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон створив спеціальний військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди.
Як повідомляє The Sunday Times, політик готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня, "оскільки в уряді вважають, що зараз дуже реальна перспектива виходу без угоди".
Міністр, відповідальний за підготовку до Brexit, Майкл Гоув заявив, що уряд працює виходячи з припущення, що Брюссель не погодиться на нову угоду.
За планом, Джонсон буде приймати кожне рішення з приводу подальшої політики Brexit разом із командою шести міністрів, які підтримують вихід з ЄС без угоди.
Ілюстрація. Вихід Британії з ЄС
BBC
Відзначимо, що Джонсон є прихильником "жорсткого" Brexit і ще в статусі кандидата в лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС у жовтні з угодою або без неї.
Після обрання главою Консервативної партії він пообіцяв, що Великобританія вийде з Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.
Борис Джонсон
Нагадаємо:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.
Однак 15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
Після трьох провальних голосувань про ухвалення угоди щодо Brexit терміни виходу країни з організації перенесли.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
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