"Ляпас" Євросоюзу? Новий прем'єр Британії пішов на жорсткі заходи щодо Brexit

Новообраний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон створив спеціальний військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди.

Як повідомляє The Sunday Times, політик готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня, "оскільки в уряді вважають, що зараз дуже реальна перспектива виходу без угоди".

Міністр, відповідальний за підготовку до Brexit, Майкл Гоув заявив, що уряд працює виходячи з припущення, що Брюссель не погодиться на нову угоду.

За планом, Джонсон буде приймати кожне рішення з приводу подальшої політики Brexit разом із командою шести міністрів, які підтримують вихід з ЄС без угоди.

Ілюстрація. Вихід Британії з ЄС BBC

Відзначимо, що Джонсон є прихильником "жорсткого" Brexit і ще в статусі кандидата в лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС у жовтні з угодою або без неї.

Після обрання главою Консервативної партії він пообіцяв, що Великобританія вийде з Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.

Борис Джонсон

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