Ляльковий театр, як у КНДР: у мережі висміяли привітання Лукашенка з днем народження. Відео

Колектив військового комісаріату Гомельської області Білорусі записав вітальне відео до дня народження Олександра Лукашенка й нарвався на хвилю критики з боку співгромадян.

Користувачі в Twitter засудили представників військкоматів і за те, кого вони привітали, і за те, як це зробили. Відео було поширене в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, працівники комісаріату, тримаючи в руках маленькі державні прапорці та кульки, побажали "головному головнокомандувачеві" здоров'я й невичерпної енергії. Вони також висловили впевненість, що він "продовжить працювати на благо народу Білорусі".

"Ура! З днем народження, Батя!" – такими словами завершується відеоролик до 66-річчя білоруського лідера.

Колектив військового комісаріату Гомельської області Білорусі зняв вітальне відео для Лукашенка

Користувачі мережі майже всі однозначно негативно відреагували на таке привітання для Лукашенка, якого більшість у країні вже не визнає законним президентом. Виступ люди назвали "вата шоу" і "ляльковим театром", а манеру його подання порівняли з Північною Кореєю.

"Як же весело і завзято деградують", "Бідні люди, напевно, їх батьки покинули", "Дичина якась...", "Ми за батьку – це і є їхній партійний салют", "Мудаки, яким заплатили іноземні агенти", "Ляльковий театр сумних маріонеток", "Совок якийсь", "Вата шоу", "Веселуха, як на похоронах", "Морди-то які дерев'яні", "Чому не на колінах. Дідові б більше сподобалося", "Прямо як у Північній Кореї, тільки там співучасті на обличчях побільше, там за погані емоції – розстріл", – коментують користувачі.

Скриншот із відео до дня народження Лукашенка

Деякі зазначили, що їм соромно за співгромадян, і поцікавилися в них, чи не буде їм самим потім ніяково за такий вчинок.

"Адже ці відео нікуди не зникнуть, ваші діти й внуки згорять від сорому! Або ви дружно звалите всі з країни після падіння режиму?" – написала білоруска.

На це інший користувач відповів їй, що вони, ймовірно, втечуть "у Росію, як "Беркут". Крім того, у мережі закликали білорусів по-своєму привітати Лукашенка – вийти на марш усією країною.

"Навіть без звуку нудотно дивитися це... Не треба так сильно напружуватися, скоро перевзуватися на ходу доведеться", "Вітають вони, а соромно всім іншим!", "Президент силовиків", "Ну зате ми знаємо, коли почнуться справжні привітання. А ці навіть нічого нового придумати не можуть, креативники", – констатували в мережі.

Коментарі користувачів Twitter (Twitter Чай з варэннем)

Білоруси розкритикували вітальне відео для Лукашенка (Twitter Чай з варэннем)

Співробітників військового комісаріату Гомельської області присоромили за привітання Лукашенку (Twitter Чай з варэннем)

Вітальне відео обізвали "вата шоу" і "ляльковим театром" (Twitter Чай з варэннем)

Білоруси зізналися, що їм соромно за співвітчизників (Twitter Чай з варэннем)

Коментарі користувачів (Twitter МБХ Медіа)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін 30 серпня вкотре провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Він привітав його з днем народження, обговорив ситуацію в Білорусі й запросив на зустріч до Москви.