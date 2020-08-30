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Ляльковий театр, як у КНДР: у мережі висміяли привітання Лукашенка з днем народження. Відео

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
6,0 т.
Олександр Лукашенко

У мережі висміяли привітання Лукашенка із 66-річчям. (unian.ua)

Колектив військового комісаріату Гомельської області Білорусі записав вітальне відео до дня народження Олександра Лукашенка й нарвався на хвилю критики з боку співгромадян.

Користувачі в Twitter засудили представників військкоматів і за те, кого вони привітали, і за те, як це зробили. Відео було поширене в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, працівники комісаріату, тримаючи в руках маленькі державні прапорці та кульки, побажали "головному головнокомандувачеві" здоров'я й невичерпної енергії. Вони також висловили впевненість, що він "продовжить працювати на благо народу Білорусі".

"Ура! З днем народження, Батя!" – такими словами завершується відеоролик до 66-річчя білоруського лідера.

Колектив військового комісаріату Гомельської області Білорусі зняв вітальне відео для Лукашенка

Колектив військового комісаріату Гомельської області Білорусі зняв вітальне відео для Лукашенка

Користувачі мережі майже всі однозначно негативно відреагували на таке привітання для Лукашенка, якого більшість у країні вже не визнає законним президентом. Виступ люди назвали "вата шоу" і "ляльковим театром", а манеру його подання порівняли з Північною Кореєю.

"Як же весело і завзято деградують", "Бідні люди, напевно, їх батьки покинули", "Дичина якась...", "Ми за батьку – це і є їхній партійний салют", "Мудаки, яким заплатили іноземні агенти", "Ляльковий театр сумних маріонеток", "Совок якийсь", "Вата шоу", "Веселуха, як на похоронах", "Морди-то які дерев'яні", "Чому не на колінах. Дідові б більше сподобалося", "Прямо як у Північній Кореї, тільки там співучасті на обличчях побільше, там за погані емоції – розстріл", – коментують користувачі.

Скриншот із відео до дня народження Лукашенка

Скриншот із відео до дня народження Лукашенка

Деякі зазначили, що їм соромно за співгромадян, і поцікавилися в них, чи не буде їм самим потім ніяково за такий вчинок.

"Адже ці відео нікуди не зникнуть, ваші діти й внуки згорять від сорому! Або ви дружно звалите всі з країни після падіння режиму?" – написала білоруска.

На це інший користувач відповів їй, що вони, ймовірно, втечуть "у Росію, як "Беркут". Крім того, у мережі закликали білорусів по-своєму привітати Лукашенка – вийти на марш усією країною.

"Навіть без звуку нудотно дивитися це... Не треба так сильно напружуватися, скоро перевзуватися на ходу доведеться", "Вітають вони, а соромно всім іншим!", "Президент силовиків", "Ну зате ми знаємо, коли почнуться справжні привітання. А ці навіть нічого нового придумати не можуть, креативники", – констатували в мережі.

Коментарі користувачів Twitter

Коментарі користувачів Twitter (Twitter Чай з варэннем)

Білоруси розкритикували вітальне відео для Лукашенка

Білоруси розкритикували вітальне відео для Лукашенка (Twitter Чай з варэннем)

Співробітників військового комісаріату Гомельської області присоромили за привітання Лукашенку

Співробітників військового комісаріату Гомельської області присоромили за привітання Лукашенку (Twitter Чай з варэннем)

Вітальне відео обізвали "вата шоу" і "ляльковим театром"

Вітальне відео обізвали "вата шоу" і "ляльковим театром" (Twitter Чай з варэннем)

Білоруси зізналися, що їм соромно за співвітчизників

Білоруси зізналися, що їм соромно за співвітчизників (Twitter Чай з варэннем)

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів (Twitter МБХ Медіа)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін 30 серпня вкотре провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Він привітав його з днем народження, обговорив ситуацію в Білорусі й запросив на зустріч до Москви.

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