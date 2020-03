У художньому музеї Лувр у Парижі (Франція) повідомили, що з 1 березня закривають свої двері для відвідувачів через поширення у світі коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби музею у Twitter. Так, відкриття музею перенесли на невизначений термін.

У пресслужбі пояснили, що музей закрили після оперативної наради, на якій співробітники Лувру обговорили питання в галузі охорони здоров'я та заходи профілактики коронавірусу. Розпорядження про закриття Лувру надійшло від французьких міністрів.

"Інформаційна нарада про стан здоров'я, пов'язана із заходами профілактики коронавірусу відповідно до інструкцій міністрів, спрямованих компетентними органами, переносить відкриття Лувра. Наразі музей не може відкритися", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції досягло ста чоловік. Раніше у Франції влада через поширення вірусу заборонила всі заходи у закритих приміщеннях з кількістю учасників понад 5 тисяч.

⚠ An informational meeting on the public health situation linked to #COVID19 prevention measures following the ministerial instructions transmitted by the competent authorities has delayed the opening of the #Louvre on Sunday, March 1.



The museum cannot open at the moment. pic.twitter.com/rmjcN2GORJ