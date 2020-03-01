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1 березня • оновлено в 20:00
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Лувр терміново закрили через поширення коронавірусу

2.4т
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У художньому музеї Лувр у Парижі (Франція) повідомили, що з 1 березня закривають свої двері для відвідувачів через поширення у світі коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби музею у Twitter. Так, відкриття музею перенесли на невизначений термін.

У пресслужбі пояснили, що музей закрили після оперативної наради, на якій співробітники Лувру обговорили питання в галузі охорони здоров'я та заходи профілактики коронавірусу. Розпорядження про закриття Лувру надійшло від французьких міністрів.

Лувр закрили через поширення коронавірусу

Лувр закрили через поширення коронавірусу

"Інформаційна нарада про стан здоров'я, пов'язана із заходами профілактики коронавірусу відповідно до інструкцій міністрів, спрямованих компетентними органами, переносить відкриття Лувра. Наразі музей не може відкритися", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції досягло ста чоловік. Раніше у Франції влада через поширення вірусу заборонила всі заходи у закритих приміщеннях з кількістю учасників понад 5 тисяч.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

  • У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

  • У Білорусі, яка межує з Україною, зафіксували перший випадок захворювання новим смертельним коронавірусом з Китаю COVID-2019.

  • Через поширення в світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна прийняла рішення про перевірку громадян на кордоні з Росією.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
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