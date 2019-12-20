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20 грудня • оновлено в 22:36
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"Цього ніколи так і не відбулося": Луценко розповів, як його "кинув" адвокат Трампа

1.2т
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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко, розповів як його нібито обдурив адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

Історією їх спілкування він поділився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 20 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за словами Луценка, після відмови колишньої американської послині Марі Йованович допомогти повернути в Україну 7 млрд доларів президента-втікача Віктора Януковича, він вирішив зустрітися з Джуліані.

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Луценко розповів, як його "кинув" адвокат Трампа

Луценко розповів, як його "кинув" адвокат Трампа

golos.ua

"Адвокат Трампа пообіцяв влаштувати зустріч із генеральним аторнеєм США. На жаль, ніколи такої зустрічі не відбулося. Звичайно, Джуліані, цікавило питання скандального працевлаштування сина віцепрезидента Джо Байдена Хантера", – зізнався Луценко.

Луценко розповів, як його "кинув" адвокат Трампа

Луценко розповів, як його "кинув" адвокат Трампа

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луценко також заявив, що імпічмент президента США Дональда Трампа навряд чи буде доведений до кінця, оскільки у Демократичної партії не вистачить голосів.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Імпічмент Трампа
Особи
Савік Шустер Юрій Луценко Рудольф Джуліані Дональд Трамп
Місце
Україна
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