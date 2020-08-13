Лукашенку треба накрутити вуха, але він має залишитися, – Тука про плани Кремля

Кремль зацікавлений у подальшому перебуванні на посаді президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, такий висновок можна зробити на підставі меседжів пропагандистських ЗМІ: "Лукашенку треба накрутити вуха, але він мусить залишитись", – зазначив Тука.

За його словами, він "примусив себе передивитись декілька провідних російських політичних ток-шоу з початку неділі", щоби зрозуміти, якою є позиція вищого керівництва країни в питанні Білорусі.

Зокрема, Тука звернув увагу на реакцію кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова на кадри протестів біля посольства Білорусі в Москві. "Люди скандували: "Спочатку – Мінськ, потім – Москва". І Соловйова, який продемонстрував це в онлайні, від цих скандувань просто рвало на шмаття", – зауважив політик.

Він також звернув увагу на те, що пропагандисти називають протестувальників-білорусів "екстремістами, фашистами і нацистами" всього лише тому, що ті несуть білоруські прапори і скандують "Живе Беларусь".

Тож на сьогодні для президента РФ Володимира Путіна утримання Лукашенка на посаді – принципове питання. "Я мушу констатувати, що згідно з поведінкою російських ЗМІ Лукашенку треба дати під зад, але не виганяти", – резюмував Тука.

Повну версію бліцінтерв’ю з Георгієм Тукою незабаром читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках Роман Безсмертний заявив, що протести в Білорусі є боротьбою не з президентом цієї країни, а з президентом Російської Федерації.