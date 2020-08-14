Штаб незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі, політв'язня Віктора Бабарико зажадав від влади провести нові чесні вибори.

Про це сказано на сторінці Бабарико в Facebook. У повідомленні сказано, що вони повинні пройти до 15 вересня, за участю міжнародних організацій і з новим складом Центральної виборчої комісії.

"Оголосити нові, чесні вибори до 15 вересня за участю всіх альтернативних кандидатів під наглядом міжнародних організацій з новими виборчими комісіям, новою ЦВК, відеоспостереженням, відкритим підрахунком голосів", – йдеться в заяві Бабарико.

Крім того, у Бабарико зажадали припинити застосування фізичної сили і затримань. "Сховайте кийки, гранати, кулі. Приберіть з вулиць міст армію і ОМОН. Припиніть переслідувати людей за квіти, браслети, велосипеди, думки, пісні, прогулянки, прапори, оплески", – сказано в заяві.

Також до влади звернулися із закликом випустити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і протестах.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі тривають акції протесту проти результатів президентських виборів, на яких в шостий раз переміг Олександр Лукашенко. Влада жорстко розганє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Лукашенку назвали крайню дату проведення нових виборів: опозиція озвучила умови Facebook / Віктор Бабарико

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ята ніч протестів в Білорусі після президентських виборів пройшла спокійно. Люди по всій країні мирно протестували, силовики нікого не затримували і не застосовували спецзасоби.

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