Лукашенко звинуватив Захід у "дипломатичній війні" проти Білорусі

Країни Заходу нібито почали проти Білорусі "дипломатичну війну", яка контролюється на найвищому рівні.

Як передає БЕЛТА, про це на нараді в Мінську 27 серпня заявив Олександр Лукашенко, який займав пост президента протягом п'яти термінів поспіль.

"Ми сьогодні маємо певний етап гібридної, скажімо прямо, війни проти Білорусі. А як це інакше назвати? Засоби масової інформації та інформаційна сфера вражена цією боротьбою, війною протиборчих сторін. Дипломатична бійня проти нас почалася і на найвищому рівні", – сказав він.

За словами Лукашенка, "нестійкі сусіди" Білорусі нібито не тільки відкрито заявляють про свою позицію щодо повторних виборів в країні, але і починають втручатися у внутрішні справи країни і тиснути на державу. "Це дипломатична війна", – підкреслив політик.

Крім того, він поскаржився на те, що країна зараз змушена витрачати величезні кошти, щоб стабілізувати обстановку на західних кордонах, куди перекинуто деякі військові частини. "Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", – висловився Лукашенко.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент Росії Володимир Путін заявив, що сформував резерв з правоохоронців, який готовий відправити до Білорусі в разі потреби.

При цьому він зазначив, що сподівається на мирне вирішення проблеми протестів в сусідній державі.

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