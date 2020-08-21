Лукашенко звинуватив США в білоруській "заворушці"

Лукашенко звинуватив США в ситуації з протестами в Білорусі.

Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, висловив переконання, що протестам білорусів посприяли ніхто інший, як США.

Водночас запевнив, нібито в найближчі дні "зможе вирішити проблему" з ситуацією в країні. Про це білоруський лідер, легітимність якого ставлять під сумнів громадськість і спостерігачі на виборах, сказав під час спілкування з працівниками агрокомбінату "Дзержинський", передає БЕЛТА.

"Нам готували цю ось заворушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії", – зазначив Лукашенко.

Він вважає, що зараз західні держави нібито хочуть встановити "балто-чорноморський коридор або санітарний кордон", який пройде між трьома балтійськими країнами, а також Білоруссю і Україною.

"Ми тут одна ланка залишилися... Планують все це і направляють США, а європейці підіграють: сказано так – зроблять так", – додав політик.

За його словами, для реалізації цих планів навіть було "створено спеціальний центр під Варшавою" який білоруська влада контролює, тому знає, чим він займається.

"Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поряд і танки починають пересуватися й літаки літати, це не випадково", – підкреслив Лукашенко.

Розмовляючи з працівниками "Дзержинського", він заявив, нібито опозиціонерці Світлані Тихановській, довелося допомагати з виїздом за кордон, до того ж "не без його участі".

"На її прохання. Вона нормальна жінка, любить своїх дітей. Але її кинули на попелище, і вона сьогодні топчеться на цих головешках. Її обплутали, огорнули Міністерство закордонних справ Литви, спецслужби, вона вже почала робити заяви. Ось ще один центр. Я просто не хочу перераховувати – вони від Америки до Варшави", – висловився Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL сенатор-республіканець, член Комітету з міжнародних справ Сенату США Марко Рубіо припустив, що в разі звільнення з посади президента Білорусі Олександра Лукашенка Росія може повторити в країні український сценарій.

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