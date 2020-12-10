Лукашенко звинуватив НАТО в спробі "заколисати" його і попередив військових. Відео

Незаконно обраний глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в НАТО (Північноатлантичний Альянс) і США не розуміють, наскільки серйозно його країна налаштована застосовувати спільне з Росією угруповання військ.

Він каже, мовляв, там продовжують "заколисувати" його, бо думають, що це все лише тренування. Таке його висловлювання на нараді з міністром оборони і начальником Генштабу Збройних сил процитувало БЕЛТА (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Політик нагадав про досягнуті домовленості з Російською Федерацією. А також про план застосування угруповання російських і білоруських військ "із урахуванням ситуації на західних кордонах та світі загалом", про переробку якого йому звітували на згаданій зустрічі 10 грудня.

"Сьогодні я хотів би почути, що нового у зв'язку з переробленими документами і що належить нам ще зробити, тому що нагнітання обстановки йде. Як би ми тут не заявляли, як би нас не заколисували і керівництво США, а зараз і керівництво НАТО. Кажуть, виправдовуючись, що ні, це ми просто так тренуємося. Але ми люди військові. Якщо навіть тренуємося, то, значить, для чогось", – висловився Лукашенко.

Він додав, що зараз не час "заспокоюватися", незважаючи на те що "за спиною перебуває друга армія в світі, дуже потужна".

Невизнаний президент підкреслив, що сьогодні і Росія здійснює дії з оновлення такого ж плану.

"Вважаю, президенту Росії також буде повідомлено про результати цієї роботи", – додав Лукашенко.

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