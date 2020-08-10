Лукашенко звинуватив "майданутих" українців у причетності до протестів у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що за протестами в його країні після виборів нібито стояли люди з Чехії, Росії, Польщі та "майдануті" з України.

Крім того, спілкуючись із пресою, він зазначив, що не допустить у своїй країні Майдану, як би цього комусь не хотілося, передає БЕЛТА (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Те, про що я говорив, це все підтверджується. Якщо хтось не вірив, то він зараз у це повірив. Тобто нам намагаються цю заварушку підкинути. Я попереджав: Майдану не буде, як би комусь цього не хотілося. Тому треба втихомиритись, заспокоїтися", – зазначив білоруський лідер.

"А батькам втретє кажу подивитися, де їхнє чадо, щоб не було потім боляче. Щоб не ахали, не охали. Поранено десь близько 25 хлопців з ОМОНу. Є переломи рук, ніг. Спеціально, цілеспрямовано били по цих хлопцях. Вони відповіли. Чого тепер ридати і плакати? Тому відповідь буде адекватна. Країну розірвати ми не дозволимо", – додав Лукашенко.

За словами політика, найбільше у протистоянні в Білорусі нібито зацікавлена Чехія, яка закликала людей виходити на вулиці.

"За однією розмовою ми бачимо ляльководів. Одна з ліній цих ляльководів – Чехія. Сьогодні вже з Чехії керують нашим об'єднаним штабом, де, вибачте мені, сидять ці овечки, нічого не розуміючи, що від них хочуть. Я доручив видати цю інформацію в ЗМІ, щоб побачили, чого вони хочуть. Вони продовжують насідати, продовжують вимагати: виводьте людей на вулицю і ведіть переговори з владою про добровільну здачу влади", – сказав глава держави.

"Тобто Лукашенко, який перебуває на чолі вертикалі влади, на чолі держави добровільно за 80% голосів повинен передати їм владу. Це звідти (з-за кордону. – Ред.) йдуть команди. Я про Польщу не кажу. Там уже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. Зокрема, на жаль, з Росії певний приплив людей", – додав Лукашенко.

Він також підкреслив, що згадані нібито приїжджі не лізуть самі на багнети, а відправляють на них інших людей, білорусів.

"Вони на багнети пацанів кинули. Ви ж бачили, хто сьогодні вночі там бродив і намагався провокувати міліцію. І не просто провокувати. Ви помітили – вони вже штурмом намагалися взяти чи то РВВС, то чи УВС", – сказав Лукашенко.

Він також пообіцяв розібратися з кожним, хто провокує і штовхає молодь до участі в акціях протесту.

"Думаю, що і у них мізки повернуться в потрібному напрямку, і вони зрозуміють, що просто палять під своїми ногами землю. Допустити цього ми не можемо", – пригрозив білоруський лідер.

Підсумовуючи, він додав, що учасники протесту нібито збиралися йти штурмом на Палац Незалежності в Мінську.

"У 200 м від Палацу Незалежності збирають натовп, і по телефону ми чуємо: "Нам треба тисяч 100, щоб йти на штурм Палацу Незалежності"... Яка реакція буде правоохоронних органів? Це добре, що ОМОНівці їх стримали. Якби вони дійшли до Палацу Незалежності, там вже інший розклад, там Служба безпеки працює, антитерор. І це б мало не здалося. Їх вберегли від критичного кроку", – сказав Лукашенко.

"Ви хотіли мордобою. Поки мордобою не було, просто ми вас поставили на місце. Що ви хочете від нас? Ви хочете, щоб я кинув у хаос країну? Так ви ж мене потім потопчете і матимете рацію, що я не захистив", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Лукашенко заявив, що вибори в його країні пройшли як загальнонаціональне свято, а протестувальники, на його думку, – це керовані Заходом "вівці".