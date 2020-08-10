Лукашенко зробив першу заяву після протестів у Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із першим зверненням після протестів в його країні.
Як повідомляє БЕЛТА, він заявив, що політика повинна бути одна – люди. Свою позицію глава держави озвучив під час візиту в Білоруську національну біотехнологічну корпорацію.
Як пише SB.BY, там Лукашенко зібрався ознайомитися з реалізацією проєкту організації високотехнологічного агропромислового виробництва повного циклу.
Раніше в мережі з'явилася інформація, що президент Білорусі зник із Мінська. Виявилося, що він вирушив із робочою поїздкою на вказане підприємство в Пуховицький район Мінської області.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, в президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Він набрав 80,23% голосів. Його головна конкурентка Світлана Тихановська – усього 9,9%.
Штаб Тихановської не визнав оголошені ЦВК результати голосування.
Нагадаємо, що після закінчення голосування на виборах президента і оголошення про те, що за попередніми підсумками переміг Лукашенко, в Білорусі почалися масові протести.