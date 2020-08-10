Лукашенко зробив першу заяву після протестів у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із першим зверненням після протестів в його країні.

Як повідомляє БЕЛТА, він заявив, що політика повинна бути одна – люди. Свою позицію глава держави озвучив під час візиту в Білоруську національну біотехнологічну корпорацію.

Як пише SB.BY, там Лукашенко зібрався ознайомитися з реалізацією проєкту організації високотехнологічного агропромислового виробництва повного циклу.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що президент Білорусі зник із Мінська. Виявилося, що він вирушив із робочою поїздкою на вказане підприємство в Пуховицький район Мінської області.

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