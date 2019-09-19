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19 вересня • оновлено в 14:11
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Політика Економіка

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Лукашенко зробив гучну заяву про зміну влади в Білорусі

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не готує своїх дітей до "транзиту влади" в країні.

Про це він сказав на нараді з питань роботи економіки, передає "РИА Новости". За словами Лукашенка, його діти не мають наміру займатися політикою.

"Як пишуть в інтернеті:" Лукашенко, транзит влади, хто буде керувати країною... "Дітей починають перебирати. Так ось послухайте, ніяких дітей не перебирайте. Мої діти не готуються до жодного транзиту влади. Працювати зі мною, як і раніше, будуть тільки ті, хто хоче працювати. І хто вміє мене слухати й виконувати мої доручення, — заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

БЕЛТА

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Він додав, що якщо його не чують віцепрем'єри і міністри, то їм краще "збирати портфелі й одразу йти".

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив вибори в нижню палату парламенту на 17 листопада, у верхню – на 7 листопада 2019 року.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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70rus xxx
70rus xxx
Кроме "громкого" заголовка,ничего громкого в статье не нашел.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
О каких детях может идти речь если слив происходит русне с раздвинутыми булками?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
ПНХ ПТН, Cвiiдомо MAHДАйнутое бидло не только слило Украину, оно её ПPOCРAЛО!!!
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