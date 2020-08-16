Лукашенко знову звернувся по допомогу до Путіна через протести
Президенти Росії Володимир Путін і Білорусі Олександр Лукашенко знову поспілкувалися телефоном і підтвердили готовність у разі загострення спільно реагувати в межах Спільного договору про колективну безпеку (СДКБ).
Про це повідомила пресслужба білоруського резидента. Відзначається, що глави держав обговорили ситуацію в Білорусі, після цього Путін висловив своє бачення обставин, що складаються навколо неї.
"Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку", – йдеться в повідомленні.
Тим часом у Кремлі, за повідомленням на сайті президента РФ, відзначили, що ситуація в Білорусі обговорювалася в контексті нібито тиску ззовні, що чиниться на неї.
Крім того, у Путіна підтвердили готовність Москви надати Білорусі необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли не тільки за лінією ОДКБ, але і на основі принципів договору про Союзну державу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 серпня Олександр Лукашенко провів нараду, де обговорив ситуацію в Білорусі і зателефонував главі РФ Володимиру Путіну.
За словами Лукашенка, протести загрожують не тільки його країні, але і Союзній державі з Росією.
Пізніше він зазначив, що Росія за першого запиту надасть допомогу Білорусі щодо організації безпеки в разі зовнішніх військових загроз.