Лукашенко знову звернувся по допомогу до Путіна через протести

Президенти Росії Володимир Путін і Білорусі Олександр Лукашенко знову поспілкувалися телефоном і підтвердили готовність у разі загострення спільно реагувати в межах Спільного договору про колективну безпеку (СДКБ).

Про це повідомила пресслужба білоруського резидента. Відзначається, що глави держав обговорили ситуацію в Білорусі, після цього Путін висловив своє бачення обставин, що складаються навколо неї.

"Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку", – йдеться в повідомленні.

Тим часом у Кремлі, за повідомленням на сайті президента РФ, відзначили, що ситуація в Білорусі обговорювалася в контексті нібито тиску ззовні, що чиниться на неї.

Крім того, у Путіна підтвердили готовність Москви надати Білорусі необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли не тільки за лінією ОДКБ, але і на основі принципів договору про Союзну державу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram