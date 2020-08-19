Лукашенко знову зідзвонився з Путіним і передав послання для Меркель

Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента Білорусі п'ять термінів поспіль, під час телефонної розмови з Володимиром Путіним попросив його передати канцлерці Німеччини Ангелі Меркель прохання не втручатися в білоруські справи.

Про це 18 серпня заявила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1". Вона розповіла, що Лукашенко сам не бачить необхідності в розмові з Меркель, вважаючи, що "ефект від спілкування швидше буде негативним".

"Яким може бути від неї (розмови – Авт.) ефект? Швидше за все, негативним, адже на сьогоднішній день головне, чого ми хочемо, щоб Захід не підтримував тих, хто дестабілізує ситуацію в Білорусі. Виходячи з цього, президент нашої країни попросив свого російського колегу передати пані Меркель, щоб Німеччина, та й вся Західна Європа, не втручалася у внутрішні справи Білорусі, як це відбувається зараз", – сказала Ейсмонт.

Відзначимо, це вже четверта розмова чиновників за час політичної кризи в Білорусі, що утворився після виборів. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував дзвінки Лукашенка Путіну і повідомив, що це "нормально".

"Це нормально, коли лідерів двох країн спілкуються, особливо в такій напруженій обстановці", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Меркель в телефонній розмові обговорила з Путіним ситуацію в Білорусі. Як розповіла прессекретарка німецького уряду Штеффен Зайберт, Меркель підкреслила, що білоруський уряд має утриматися від застосування насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в'язнів і вступити в національний діалог з опозицією і суспільством для подолання кризи.

У пресслужбі Кремля повідомили, що розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко 18 серпня провів нову розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а також привів війська на західних кордонах в повну бойову готовність.

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