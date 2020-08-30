Лукашенко знову вийшов на вулицю з автоматом: опубліковано нове фото

Прессекретар Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента 5 термінів поспіль, показав його фотографію з автоматом в руках на тлі палацу Незалежності.

Знімок опублікувало РІА Новости. Фото виданню направили з преслужби Лукашенка у відповідь на питання про його місцезнаходження.

Лукашенко з автоматом на тлі палацу Незалежності. РИА Новости

На фото видно, що Лукашенко зі зброєю і в бронежилеті йде по території перед палацом Незалежності.

Як повідомив Telegram-канал Пул Першого, фото було зроблено близько 16:00. У той момент, коли натовп протестуючих був біля палацу Незалежності, там знаходився і Лукашенко.

Фото з Лукашенком було зроблено близько 16:00. Telegram-канал Пул Первого

"Радіо Свобода" відповіло "Пулу Первого": о 16:00, коли був зроблений знімок з Лукашенком з автоматом, біля Палацу Незалежності ще не було протестуючих – голова колони ще була біля стели. А коли демонстранти наблизилися до резиденції, людини в такому одязі біля будівлі видно не було.

"Радіо Свобода" відповіло "Пулу Первого". Радіо Свобода – Білорусь

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація, що Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, нібито евакуювався на вертольоті з Палацу незалежності в Мінську. На опублікованому відео помітно, що Лукашенко одягнений в бронежилет, а в руках у нього – автомат.