Головна Новини
26 квітня • оновлено в 14:52
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Лукашенко знову відмовився вводити карантин: нам це не треба!

3.5т
Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в розпал пандемії COVID-19 до сих пір не бачить необхідності вводити карантин в країні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він заявив, визнавши, що в державі дійсно є випадки захворювання на коронавірус, повідомляє "ГоворитМосква".

"Нам зараз це не треба", – сказав Лукашенко і додав, що влада діє по ситуації.

Лукашенко знову відмовився вводити карантин

Лукашенко знову відмовився вводити карантин

ТАСС

Відзначимо, що на даний момент в Білорусі офіційно зареєстровано 10 463 випадків зараження. При цьому за останню добу виявили 873 інфікованих. Від COVID-19 померли вже 72 людини.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у розпал пандемії коронавірусу COVID-19 в Білорусі вирішили провести загальнонаціональний "республіканський суботник".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
5
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
- +
- +
удивляют водители в масках, которые едут одни ... маска это показатель нашего зомбирования и рабства
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги