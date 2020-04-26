Лукашенко знову відмовився вводити карантин: нам це не треба!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в розпал пандемії COVID-19 до сих пір не бачить необхідності вводити карантин в країні.

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Про це він заявив, визнавши, що в державі дійсно є випадки захворювання на коронавірус, повідомляє "ГоворитМосква".

"Нам зараз це не треба", – сказав Лукашенко і додав, що влада діє по ситуації.

Лукашенко знову відмовився вводити карантин ТАСС

Відзначимо, що на даний момент в Білорусі офіційно зареєстровано 10 463 випадків зараження. При цьому за останню добу виявили 873 інфікованих. Від COVID-19 померли вже 72 людини.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у розпал пандемії коронавірусу COVID-19 в Білорусі вирішили провести загальнонаціональний "республіканський суботник".

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