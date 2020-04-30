Лукашенко зник на тлі спалаху COVID-19 в Білорусі

Світ 10:17, 30.04.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не з'являвся на публіці з суботника 25 квітня.

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Як пише Telegram-канал "Білорусь головного мозку", державні телеканали країни показують в новинах архівні кадри з Лукашенком і повідомляють, що він зайнятий "роботою з документами".

Олександр Лукашенко

"Роботою з документами колись пояснювала прес-служба Єльцина його відсутність. Він в цей час або лікувався, або йому проводили операцію. Фраза стала крилатою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Північній Кореї спростували важкий стан або навіть смерть лідера Кім Чен Ина, запевнивши, що він "працює з документами".

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Як писав OBOZREVATEL, в розпал пандемії коронавірусу COVID-19 в Білорусі вирішили провести загальнонаціональний "республіканський суботник". Олександр Лукашенко відправився садити сосни в Чорнобильську зону.

На даний момент в Білорусі офіційно зареєстровано 13 181 випадок зараження. При цьому за останню добу виявили 973 інфікованих. Від COVID-19 померли вже 84 людини.

Президент Білорусі досі не бачить необхідності вводити карантин в країні. При цьому він вирішив перенести традиційне послання парламенту через "коронапсихоз".

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