Лукашенко змінив керівництво КДБ і Радбезу Білорусі

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, провів кадрові перестановки в Комітеті держбезпеки, Раді безпеки і Комітеті держконтролю.

Як повідомляє БЕЛТА, Валерій Вакульчик, який був головою КДБ, призначений державним секретарем Ради безпеки Білорусі замість Андрія Равкова.

Валерій Вакульчик очолив Радбез Білорусі. БЕЛТА

А Іван Тертель, який до теперішнього часу керував Комітетом держконтролю, призначений головою КДБ Білорусі.

Іван Тертель став головою КДБ Білорусі. reform.by

Що стосується КДК, то виконувачем обов'язків керівника цього органу став Василь Герасимов (раніше був першим заступником голови КГК).

Василь Герасимов став в. о. голови КДК. БЕЛТА

Таким чином, зазначили на Telegram-каналі "Наша Ніва", вихідці зі спецслужб тепер займають посади керівника Адміністрації президента, прем'єр-міністра і держсекретаря Ради безпеки Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 серпня Лукашенко призначив прем'єр-міністра і 36 членів уряду. Очолив білоруський Кабмін Роман Головченко.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

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