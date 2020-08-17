Лукашенко злякався протестувальників і влаштував із ними суперечку. Відео

Вікторія Довгань Світ 15:08, 17.08.2020 Оновлено: 15:27, 17.08.2020

Олександр Лукашенко, який був на посаді президента Білорусі п'ять термінів поспіль, злякався вигуків із натовпу протестувальників на адресу силовиків, які підтримують його.

Через це він влаштував публічну суперечку з одним із громадян, пригрозивши йому розправою в разі провокацій проти влади. Відповідні кадри оприлюднили на Telegram-каналі білоруського видання TUT.BY (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Усе почалося з того, що над одному з підприємств, які 17 серпня відвідав Лукашенко, мітингар вигукнув фразу: "Застрелься, офіцере!". Після цього до нього одразу ж підійшов Лукашенко і перейшов на погрози.

"Вас бити не будуть. Це не в моїх інтересах. Якщо хоч один спровокує щось тут – розберемося жорстоко. Тому будь мужиком. Вас натовп, а я один. Опусти телефон!" – розлючено вигукнув він.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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