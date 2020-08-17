Лукашенко злякався протестувальників і влаштував із ними суперечку. Відео

Олександр Лукашенко, який був на посаді президента Білорусі п'ять термінів поспіль, злякався вигуків із натовпу протестувальників на адресу силовиків, які підтримують його.

Через це він влаштував публічну суперечку з одним із громадян, пригрозивши йому розправою в разі провокацій проти влади. Відповідні кадри оприлюднили на Telegram-каналі білоруського видання TUT.BY (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Усе почалося з того, що над одному з підприємств, які 17 серпня відвідав Лукашенко, мітингар вигукнув фразу: "Застрелься, офіцере!". Після цього до нього одразу ж підійшов Лукашенко і перейшов на погрози.

"Вас бити не будуть. Це не в моїх інтересах. Якщо хоч один спровокує щось тут – розберемося жорстоко. Тому будь мужиком. Вас натовп, а я один. Опусти телефон!" – розлючено вигукнув він.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на мітингу перед бюджетниками 16 серпня Лукашенко повторив легендарну фразу-мем експрезидента-утікача Віктора Януковича: він закликав білорусів "зупинитися".

А 17 серпня робочі Мінського заводу колісних тягачів криками "Йди!" і "Геть!" змусили Лукашенка поспішно завершити поїздку туди.

Виступаючи на підприємстві, Лукашенко заявив, що кілька сотень страйкарів-робітників не вплинуть на діяльність підприємств у країні. Він сказав, що "150-200 осіб погоди не роблять", і додав, що інших виборів у Білорусі не буде.

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