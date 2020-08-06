Лукашенко зізнався в любові до України і розповів про сумські коріння

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що його коріння "зариті десь між Києвом і Черніговом".

Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону. Журналіст нагадав президенту Білорусі, що його дід народився на хуторі Понурка нині Сумської області України.

"Сумської хіба?.. Я думав, що мої коріння зариті десь між Києвом і Черніговом", – відповів він.

Ведучий запитав Лукашенка, чи є він через це "трошки українцем".

"Ну, не трошки. Трошки українців не буває, це міцно українці", – відповів Лукашенко.

Також він зізнався, що дуже любить Україну і може її за територією і за природою порівняти "з натяжкою" з Францією.

"Україна душевна. У Франції немає тієї душі – її розірвали, розбовтали цією незрозумілою демократією, а Україна – душевна".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко зізнався, що його син Микола є опозиціонером по до влади.