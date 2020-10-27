Лукашенко зізнався, що наказав розігнати "оскаженілий натовп, проколотий наркотиками"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав розігнати протестувальників 25 жовтня в Мінську, оскільки вони нібито намагалися захопити центр міста.

Як повідомив TUT.by, Лукашенко прокоментував протести на нараді з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів. За його словами, коли учасники вуличних акцій не змогли прорватися до центру, вони пішли в спальні райони.

"Темно, люди перелякані. Хтось о сьомій годині вийшов із діточками на вулицю. Це що, нормально, коли натовп п'яний оскаженілий, проколотий наркотиками, прокурений і пропитий – сотні людей кинулися в ці райони", – розповів Лукашенко.

Він уточнив, що наказав міліції розганяти протестувальників нібито для того, щоб убезпечити людей.

"Що треба було робити міліції? Це був мій наказ, щоб убезпечити людей. Почали розкривати квартири, кинулися туди, довелося з квартир витягувати цих наркоманів", – заявив білоруський диктатор.

Він також додав, що протестувальникам "потрібна була картинка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, закінчився термін оголошеного опозиціонеркою Світланою Тихановською владі Білорусі "народного ультиматуму". Однак три вимоги громадян не було виконано. Напередодні на вулиці міст вийшли тисячі протестувальників, як і раніше, не обійшлося без затримань і застосування спецзасобів силовиками – світлошумових гранат і гумових куль.