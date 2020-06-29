Лукашенко зізнався, що "дав сигнал" затримати свого опонента на виборах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що дав сигнал затримати свого політичного опонента Олександра Тихановського.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Білорусь 1, передає TUT.by. За його словами, Тихановський та інші кандидати в президента "розхитують ситуацію" в країні.

"Так, я їм дав сигнал з Тихановським. Я щось не так зробив? Я переживав за свою країну, за яку я досі відповідаю. І я завжди буду відповідати, в будь-якій ролі", – сказав Лукашенко.

Він заявив, що його опоненти "доводять людей до сказу", після чого "йде наступ на чинну владу і відбувається злам влади".

Сергій Тихановський, фото - rfi.fr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко заявив, що громадяни країни "не дозріли" для того, щоб голосувати на виборах за жінок.