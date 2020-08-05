Лукашенко зізнався, чи передасть владу синові

Лукашенко розповів, чи бачить він свого сина наступником у владі. Сайт президента Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що категорично не бачить сина Миколи своїм наступником у владі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів журналіст Дмитро Гордон. Він послався на слова самого білоруського лідера, сказані під час інтерв'ю.

"Сьогодні він розповів такі речі, які проллють світло на новітню історію цілого ряду країн. Він майже не дає інтерв'ю, а для Youtube-каналів не давав ніколи, це перше інтерв'ю президента Білорусі Youtube-каналу. Його підштовхнув на це син Микола, який є опозиційною до влади людиною, як сказав сам Олександр Григорович. Я поставив Лукашенку питання, чи не бачить він сина наступником, і він категорично сказав "ні, ні в якому разі, хочу, щоб він жив спокійно і розвивався", – розповів Гордон.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, син президента Білорусі Олександра Лукашенка, 15-річний Микола став зіркою в мережі після появи на параді Перемоги в Москві 24 червня.