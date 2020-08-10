Лукашенко зіпсував відносини з Заходом, а влада здригнулася перед народом – іноЗМІ про протести в Білорусі

Зарубіжні аналітики, коментуючи жорстоке придушення протестів у Білорусі, які почалися 9 серпня через результати виборів, заявили, що тепер Олександру Лукашенку, ймовірно, буде складніше налагодити відносини в західними країнами.

Так, як йдеться у статті видання Deutsche Welle, це може трапитися, до всього іншого, на тлі зруйнованих відносин з Росією.

"Жорстка відповідь на нові протести може перешкодити спробам Лукашенка налагодити відносини з Заходом на тлі зруйнованих зв'язків з традиційно дружньою Росією, яка намагалася змусити Білорусь вступити в ближчий економічний і політичний союз", – сказано в матеріалі.

У статті видання Le Monde йдеться, що 9 серпня напевно залишиться в книгах білоруської історії. "Якщо і не датою закінчення двадцятишестирічного правління самодержця Олександра Лукашенка, то щонайменше днем, коли влада, яка надто довго порушувала права народа, здригнулася перед його обличчям", – сказано в матеріалі.

Видання BBC зі свого боку пише, що невдоволення Лукашенком може бути також спровоковане його ігноруванням і бездіяльністю щодо пандемії СOVID-19 в той час, як в Білорусі з населенням 9,5 мільйона осіб зареєстровано близько 70 тисяч випадків захворювання і 600 випадків смерті.

"Невдоволення паном Лукашенком частково пояснюється відповіддю на коронавірус. Президент применшує небезпеку епідемії, радячи громадянам пити горілку і ходити в лазню, щоб боротися з хворобою, – сказано в статті.

Рішення жорстоко придушити протести поставило питання про лояльність внутрішніх військ і про те, чи витримають нерви самого Лукашенка, якщо він відчуває особисту загрозу від протестів, пише видання The Guardian.

"Ми не знаємо, наскільки він сміливий. Він ніколи не був в ситуації, коли йому потрібно проявити сміливість", – сказав експерт з білоруської політики професор Девід Марплс.

За його словами, це найбільший протест в країні з початку президентства Лукашенка.

"Це, безумовно, найбільший протест, який я коли-небудь бачив у Білорусі з тих пір, як Лукашенко прийшов до влади. Що стосується виборів, які провів Лукашенко, нічого подібного не було. Мені здається, що вся країна дійсно за зміни" , – зазначив Марплс.

Журналісти The Washington Post вважають, що висока явка на виборах говорить про те, що можливий факт фальсифікацій. "Моніторинг виборів вказував на високу явку, особливо за п'ять днів дострокового голосування, як на можливу ознака вкидання бюлетенів. П'ять попередніх виборів Лукашенка теж не визнавалися вільними і чесними, і аналітики очікували, що офіційний результат буде на його користь", – сказано в статті .

Видання CNN відзначило, що ця кампанія стала однією з найнебезпечніших для 26-річного правління Лукашенка. "Тисячі прихильників опозиції вийшли на вулиці в останні тижні, щоб висловити невдоволення економічною ситуацією в країні, неадекватною реакцією на коронавірус і відсутністю особистих свобод і реформ", – пишуть журналісти.

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