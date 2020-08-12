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Лукашенко зібрав термінову нараду через протести

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
4,8 т.
Лукашенко зібрав термінову нараду через протести

У середу, 12 серпня, глава Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду через масові протести, які захлеснули країну після виборів президента.

Про це повідомляє РІА Новини. На нараді Лукашенко назвав головними завданнями забезпечення безпеки громадян і захист конституційного ладу.

"Зрозуміло із ситуації, що найважливішими завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою Безпеки, а може і перш за все – забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу, забезпечення нормального функціонування державних органів управління", – сказав він.

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БілорусьПротести у БілорусіОлександр Лукашенко
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