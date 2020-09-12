Лукашенко терміново зібрав силовиків через "ворушіння" військ НАТО
Олександр Лукашенко, який займав крісло президента Білорусі п'ять термінів поспіль, 12 вересня провів термінову нараду із силовим блоком Ради безпеки через війська НАТО.
Другою темою обговорення стала ситуація з протестами в країні, передає "БелТа".
Лукашенко заявив, що військові Альянсу проводили "так звані навчання" поблизу кордонів Білорусі. Він неодноразово звинувачував їх нібито в загрозі РБ, таку ж риторику політик продовжив і на суботній нараді.
"Перше питання – про ситуацію на західному кордоні. Хотів би почути доповідь міністра оборони та начальника Генштабу про те, які ви пропонуєте дії нашої армії найближчим часом. Тобто, якщо НАТОвські війська в Польщі, Литві в принципі закінчили так звані вчення і не ворушаться там більше, нам слід адекватно на це реагувати", – сказав Лукашенко.
Він визнав, що влада не може тримати поблизу кордонів Збройні сили Білорусі "протягом такого тривалого часу і в такій кількості". "Тим більше, що це недешево обходиться", – сказав політик.
"Якщо ж там як і раніше відбуваються ті ж події, що і місяць тому, значить, ваші пропозиції, як ми будемо реагувати в зв'язку з цим. Словом, подальші дії наших Збройних сил на західному кордоні, виходячи з тієї обстановки, яка складається в Польщі та Литві", – додав Лукашенко.
Ще однією темою наради він назвав суспільно-політичну ситуацію в країні. Доповідь про це Лукашенко попросив представити міністра внутрішніх справ.
"Тому що ми зазвичай тупцюємося тут, у Мінську, але країна не така маленька. Тому хотілося б почути, яка обстановка. Вам у цьому плані видніше, і ви нам скажіть про ситуацію, в тому числі й за минулий тиждень", – сказав глава країни.
Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що якщо його країна вступить у НАТО, то танки Альянсу будуть під Смоленськом. Раніше він сказав, його країна зникне в разі вступу в Північноатлантичний Альянс та ЄС.