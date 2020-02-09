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9 лютого • оновлено в 18:59
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Лукашенко здався? З'ясувалося, про що президент Білорусі домовився з Путіним

11.9т
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Білорусь готова купувати російську нафту за світовими цінами, як цього "вимагав" президент країни Олександр Лукашенко.

Про це заявив перший віцепрем'єр Білорусі Дмитро Крутой, передає "Белта". За його словами, зокрема, їхня сторона під час переговорів чітко дала зрозуміти, що їм не потрібно від Путіна ніяких "спеціальних ексклюзивних умов".

"Якщо говорити про домовленості щодо нафти, нафтового ринку, то російська сторона погодилася, що білоруські НПЗ купуватимуть її згідно з домовленістю з російськими нафтовими компаніями за цінами, які встановлюються на світовому ринку. Цього ж протягом всіх переговорів неодноразово вимагав наш президент, білоруська сторона", – повідомив він.

Лукашенко домовився з Путіним про нову ціну на нафту

Лукашенко домовився з Путіним про нову ціну на нафту

Крутой наголосив, що Білорусь хоче купувати нафту за світовими котируваннями і не гірше. Він також запевнив, що президент Росії Володимир Путін погодився із таким підходом.

"Ба більше, він пообіцяв, що російський уряд надасть всіляке сприяння в нашій роботі з російськими видобувними компаніями. Щоб поставки нафти на білоруські НПЗ були саме на таких умовах, про які я сказав вище", – підкреслив віцепрем'єр Білорусі.

Крым цього, він додав, що тепер за базовий варіант ціни російського газу для Білорусії визначено на рівні 127 доларів за 1 тисячу кубометрів під час поставок у березні-грудні 2020 року. Також чиновник зазначив, що в найближчим часом Мінськ і Москва продовжать переговори щодо газових питань, водночас можлива й певна корекція ухвалених рішень.

"Профільні міністри спільно з Газпромом у найближчі тижні продовжать переговори. Можливо, станеться якась невелике коректування. Але в цілому я думаю, що тут домовленості досягнуті. Сторони готові до подальшого конструктивного спілкування на підставі тих розрахунків, які є на сьогоднішній день", – підсумував Крутой.

Як повідомляв OBOZREVATEL , прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас заявив, що в 2019 році його країна втратила близько $330 млн через "податкового маневру" Росії, звільнивши російських продавців нафти від частини мит.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Білорусь
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А как же ношфспину о котором неделю назад выло xoxлостадо, периодически вынимая языки из очка Болтона?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ещё вчера ИкСперд Тышкевич в Обоссце бил себя в грудь: "..Лукашенко не договорился с Путиным! Дальше в ой на..." И вислоухие кастрюли возбудились : белоруссы будут в ое вать с россиянами! Какие вы де Биллы!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлодyпыe, доставайте хрювни, бензинчик подорожает.
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5
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Он Алекс
Он Алекс
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, потороченное ты из за поребрика, будет дешевле если по мировым ценам беларусы купят, вы разводилы На России продавали нефть в Белорусию мировая цена + ещё какая то никому не пятная накрутка типа налоговой пошлины, по факту получалось дороже ..... поэтому батька и требовал только мировая цена и не более
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