Лукашенко "здав" Білорусь ще Єльцину: з'явилося показове архівне відео

20 років тому, 8 грудня 1999 року, у Москві президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Борис Єльцин підписали Договір про створення Союзної держави.

Показове архівне відео виклав у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

На відео Лукашенко відзначає, що Росії і Білорусі нібито "по плечу будь-які завдання, якщо вони разом".

Олександр Лукашенко і Борис Єльцин Sputnik / Володимир Родіонов

"Ви повинні знати, що на Заході у вас є надійний друг, сильний друг, який ніколи не продавав російську людину. Який завжди був з російською людиною в боротьбі і в радості. Якщо ми разом, нам по плечу будь-які завдання, будь-які. І нехай наша спільна дорога буде щасливою!" – сказав Лукашенко.

"Ви повинні знати, що на Заході у вас є надійний друг, який ніколи не продавав російської людини. Якщо ми разом, нам по плечу будь-які завдання": 8 грудень 1999 Єльцин і Лукашенко підписали Договір про створення Союзної держави pic.twitter.com / MISMxJui3x - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 грудня 2019 р

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