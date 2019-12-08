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8 грудня • оновлено в 12:58
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Лукашенко "здав" Білорусь ще Єльцину: з'явилося показове архівне відео

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20 років тому, 8 грудня 1999 року, у Москві президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Борис Єльцин підписали Договір про створення Союзної держави.

Показове архівне відео виклав у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

На відео Лукашенко відзначає, що Росії і Білорусі нібито "по плечу будь-які завдання, якщо вони разом".

Олександр Лукашенко і Борис Єльцин

Олександр Лукашенко і Борис Єльцин

Sputnik / Володимир Родіонов

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"Я не пацан!" Лукашенко категорично відповів на пропозицію Росії щодо об'єднання

"Ви повинні знати, що на Заході у вас є надійний друг, сильний друг, який ніколи не продавав російську людину. Який завжди був з російською людиною в боротьбі і в радості. Якщо ми разом, нам по плечу будь-які завдання, будь-які. І нехай наша спільна дорога буде щасливою!" – сказав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Борис Єльцин Олександр Лукашенко
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Иванович Василий
Иванович Василий
Ну, раз "журналист" кремлевского пула выкладывает это видео - значит, пришло время очередной серии этой "Санта-Барбары" про союзное государство. Выложенное - явно не первая серия и не первого сезона - батька ж еще с начала 1990-х начал играть свою роль на постсоветской сцене!
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Подписание о создании это равносильно что обещать жениться, но обещать жениться и жениться это не одно и тоже! Янукович с Медведчуком и Порошенком сдали УКраину России без подписаний и обещаний!
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