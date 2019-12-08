Лукашенко "здав" Білорусь ще Єльцину: з'явилося показове архівне відео

20 років тому, 8 грудня 1999 року, у Москві президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Борис Єльцин підписали Договір про створення Союзної держави.
Показове архівне відео виклав у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).
На відео Лукашенко відзначає, що Росії і Білорусі нібито "по плечу будь-які завдання, якщо вони разом".
Олександр Лукашенко і Борис Єльцин
Sputnik / Володимир Родіонов
"Ви повинні знати, що на Заході у вас є надійний друг, сильний друг, який ніколи не продавав російську людину. Який завжди був з російською людиною в боротьбі і в радості. Якщо ми разом, нам по плечу будь-які завдання, будь-які. І нехай наша спільна дорога буде щасливою!" – сказав Лукашенко.
"Ви повинні знати, що на Заході у вас є надійний друг, який ніколи не продавав російської людини. Якщо ми разом, нам по плечу будь-які завдання": 8 грудень 1999 Єльцин і Лукашенко підписали Договір про створення Союзної держави pic.twitter.com / MISMxJui3x- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 грудня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія і Білорусь можуть створити нове конфедеративну державу до 2022 року.
Очікується, що вже до 8 грудня президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть затвердити програму інтеграції країн.
Путін також дав доручення федеральним органам виконавчої влади Росії пропрацювати питання синхронізації законодавства РФ і Білорусі в різних сферах.
За даними соціологічних досліджень, кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, впало.
7 грудня у Сочі пройшла закрита зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. За її підсумками Росія і Білорусь досягли прогресу в переговорах з питань нафти і газу.
Також 7 грудня громадяни Білорусі вийшли на акцію протесту проти інтеграції з Росією.
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