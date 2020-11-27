Лукашенко заявив, що за нинішньої Конституції не можна приходити "незнайомому президенту"

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що нинішню Конституцію "не можна віддавати незнайомому президенту".

Під час свого візиту в мінську лікарню №6 він зазначив, що зміни до Основного Закону потрібні, але такі, щоб країна "не розвалилася".

"Я прихильник нової Конституції. Не тому, що демократію якусь треба. Не в демократії річ. Мене що в цій ситуації хвилює: незнайомому президенту таку Конституцію віддавати не можна. Буде біда", – цитує його слова сайт глави держави.

Водночас Лукашенко наголосив, що така "серйозна" Конституція є тільки у трьох "просунутих держав" – Білорусі, Росії та Казахстану.

"У нас дуже серйозна Конституція. Казахстан, Росія, ми – мабуть, ось три просунутих держави, які мають таку серйозну жорстку Конституцію, де від рішення президента залежить усе. З цього погляду, розуміючи, що не дай бог прийде людина і захоче розв'язати війну та інше... Так, треба нам створити нову Конституцію, але вигідну для нашої країни, щоб потім країна не обвалилася", – пояснив він.

Також Лукашенко заявив, що з новою Конституцією він уже не буде президентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко заявив, що його може усунути від влади "тільки білоруський народ".

Нагадаємо, що після виборів президента Білорусі в країні почалися масові протести проти результатів виборів, а більшість країн світу не визнала легітимність Лукашенка на посаді глави держави.