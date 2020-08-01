Лукашенко заявив, що всього в Білорусь хотіли перекинути до 200 вагнерівців

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затримані в Мінську росіяни були першими з групи у 180-200 чоловік, яких планували закинути в країну.

Як передає БЕЛТА, про це він розповів 1 серпня, коли заслухав доповідь голови КҐБ Валерія Вакульчика і голови Слідчого комітету Івана Носкевіча. Лукашенко відзначив, що заяви влади РФ про цілі перебування росіян на території Білорусі є брехнею.

"Я дивлюся, примовкли і наші старші брати. Вже не кричать, що вони надсилали цих хлопців в Стамбул. Ніякого Стамбула не було і бути не могло, як виявилося на повірку. Ясно, що у цієї групи були інші цілі. Молодці, що з'ясували, що це перша група. Я так розумію це тільки перша група з 180 або 200 чоловік, яка планувалася до перекидання в Білорусь.

І до того ж, коли я це говорю (я прочитав доповідь), це точні дані сьогодні. І спроба там зараз заховати "хвіст" в Росії і сказати, що ось мало не вони з нами погодили приїзд цієї групи, це повна нісенітниця. Це дурниця, що з нами Росія погоджувала знаходження військових іншої держави, хоч і без зброї, на території Білорусі. На брехні ми політику не побудуємо", – заявив Лукашенко.

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