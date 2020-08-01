Лукашенко заявив, що всього в Білорусь хотіли перекинути до 200 вагнерівців
Олександр Лукашенко. Фото - belta.by.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затримані в Мінську росіяни були першими з групи у 180-200 чоловік, яких планували закинути в країну.
Як передає БЕЛТА, про це він розповів 1 серпня, коли заслухав доповідь голови КҐБ Валерія Вакульчика і голови Слідчого комітету Івана Носкевіча. Лукашенко відзначив, що заяви влади РФ про цілі перебування росіян на території Білорусі є брехнею.
"Я дивлюся, примовкли і наші старші брати. Вже не кричать, що вони надсилали цих хлопців в Стамбул. Ніякого Стамбула не було і бути не могло, як виявилося на повірку. Ясно, що у цієї групи були інші цілі. Молодці, що з'ясували, що це перша група. Я так розумію це тільки перша група з 180 або 200 чоловік, яка планувалася до перекидання в Білорусь.
І до того ж, коли я це говорю (я прочитав доповідь), це точні дані сьогодні. І спроба там зараз заховати "хвіст" в Росії і сказати, що ось мало не вони з нами погодили приїзд цієї групи, це повна нісенітниця. Це дурниця, що з нами Росія погоджувала знаходження військових іншої держави, хоч і без зброї, на території Білорусі. На брехні ми політику не побудуємо", – заявив Лукашенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримано, зараз тривають пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство. Водночас адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих у Білорусі.
Білорусь передала Україні списки затриманих членів ПВК Вагнера для визначення їх громадянства і перевірки участі в боях на Донбасі.