Лукашенко заявив, що врятував Тихановську і не дав їй стати "сакральною жертвою"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що екскандидатку в президенти Світлану Тихановську нібито хотіли спалити, а він врятував її, відправив за кордон і дав грошей на життя.

Про це повідомило видання БелТА. Неймовірну історію Лукашенко розповів 9 жовтня на нараді з актуальних питань.

Лукашенко заявив, що під час виборчої кампанії і на початку вуличних акцій протесту нібито хотіли зробити з Тихановської сакральну жертву. За його словами, невідомі зловмисники планували для цього підпалити штаб опозиції разом з Тихановською, щоб потім звинуватити в цьому владу Білорусі.

За словами Лукашенка, до операції з запобігання злочину були залучені 120 силовиків.

Також він розповів, що наступного дня Тихановська попросилася на прийом до міністра внутрішніх справ. Нібито вона попросила його передати Лукашенку, що вона хоче виїхати з Білорусі.

"І я віддав розпорядження: ми під охороною, за її бажанням, з людьми, про яких вона попросила, щоб її супроводжували, вивезли до Литви до дітей. І коли вона сказала, що у неї немає грошей, щоб там прожити, я розпорядився, і з держпідприємства взяли 15 тисяч доларів і віддали їй. "Велике спасибі вам", – плакала на шиї. Вивезли", – розповів Лукашенко.

Також він додав, що білоруському посольству в Литві було доручено допомогти Тихановській з переїздом, в тому числі з пошуком квартири.

Як повідомляв OBOZREVATEL :