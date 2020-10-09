Лукашенко заявив, що врятував Тихановську і не дав їй стати "сакральною жертвою"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що екскандидатку в президенти Світлану Тихановську нібито хотіли спалити, а він врятував її, відправив за кордон і дав грошей на життя.
Про це повідомило видання БелТА. Неймовірну історію Лукашенко розповів 9 жовтня на нараді з актуальних питань.
Лукашенко заявив, що під час виборчої кампанії і на початку вуличних акцій протесту нібито хотіли зробити з Тихановської сакральну жертву. За його словами, невідомі зловмисники планували для цього підпалити штаб опозиції разом з Тихановською, щоб потім звинуватити в цьому владу Білорусі.
За словами Лукашенка, до операції з запобігання злочину були залучені 120 силовиків.
Також він розповів, що наступного дня Тихановська попросилася на прийом до міністра внутрішніх справ. Нібито вона попросила його передати Лукашенку, що вона хоче виїхати з Білорусі.
"І я віддав розпорядження: ми під охороною, за її бажанням, з людьми, про яких вона попросила, щоб її супроводжували, вивезли до Литви до дітей. І коли вона сказала, що у неї немає грошей, щоб там прожити, я розпорядився, і з держпідприємства взяли 15 тисяч доларів і віддали їй. "Велике спасибі вам", – плакала на шиї. Вивезли", – розповів Лукашенко.
Також він додав, що білоруському посольству в Литві було доручено допомогти Тихановській з переїздом, в тому числі з пошуком квартири.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви.
Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що вона знаходиться на волі і в безпеці в його країні. Також він зазначив, що Тихановську насильно утримували в Білорусі до того, як вона прибула до Литви.
Сама Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви заради своїх дітей.
Пізніше кандидатка в президенти Білорусі виступила з новим відеозверненням, в якому, читаючи текст з папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.
ЗМІ допустили, що послання Тихановської було записано в кабінеті глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної. Доказом служить аналогічний диван і жалюзі з різних кадрів.
Прикордонники Білорусі оприлюднили відео того, як Тихановська залишала країну, яку сколихнули протести.