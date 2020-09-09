Лукашенко заявив, що США "пасли" його вертоліт із супутника
Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що США нібито здійснюють стеження із супутників за його вертольотом.
Він нібито переконався в цьому, коли протестувальники прийшли до Палацу Незалежності. Своїми думками скандальний політик поділився в інтерв'ю російським пропагандистам.
"У мене тут в Палаці Незалежності ситуаційний центр. Я бачу все, що відбувається в Мінську. У нас таких центрів багато. Ви пам'ятаєте, вони (учасники протесту. – Ред.) тоді вперше кинулися сюди. Ми цей варіант прораховували, і палац був захищений", – згадав Лукашенко про перші дні мітингів після виборів в Білорусі, в чесності яких засумнівалися спостерігачі та громадськість.
"Коли вони рушили сюди, у мене в Дроздах, кілометр-два буквально через озеро, вертоліт в резиденції. Я думаю, я повинен подивитися, що там діється. Я сідаю в вертоліт. Але вони ж, покидьки, американці, ведуть, вони з космосу бачать все! І вони у свій центр під Варшавою одразу дали сигнал, що президентський вертоліт піднявся. І ось щойно президентський вертоліт піднявся, вони побігли, почали розходитися", – додав він.
Крім того, Лукашенко пояснив свою появу на публіці з автоматом. За його словами, в певний момент у ЗМІ поповзли чутки про те, що він є слабаком і разом із сім'єю втік до Росії. Тому політик вирішив за допомогою зброї продемонструвати, хто вдома хазяїн.
"Діти президента в Ростові", "президент втік", "президент боягуз" і так далі – була така інформація. Скажіть, ви на моєму місці, – які ваші дії? Я показав, що я на місці. І я не боягуз. І я не боюся. І діти мої тут", – підсумував Лукашенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 серпня в столиці Білорусі Мінську приземлився літак, який нібито належить ФСБ РФ. Цей факт пов'язали з можливим плануванням польоту в країну президента РФ Володимира Путіна.
Також стало відомо, що молодший син Лукашенка Микола забрав документи з ліцею Білоруського державного університету. За словами інсайдерів, тепер 16-річний хлопець нібито буде вчитися в престижній школі в Москві.