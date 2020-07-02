Лукашенко заявив, що Росія боїться втратити Білорусь

Білорусь хоче, щоб до неї по-людськи ставилися зі Сходу і не підганяли з Заходу.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на урочистих зборах на честь Дня Незалежності республіки. І додав, що у білорусів є тільки руки, мізки, голова на плечах.

"Сьогодні Білорусь на розрив. Зі сходу нас бояться втратити, і я це не приховую і розумію наших братів-росіян. Так ми і тікати нікуди не збираємося: просто хочемо, щоб у нашому спільному домі, де ми жили і живемо, як брати, до нас ставилися по-людськи", – сказав президент.

Лукашенко також зазначив, що білоруси не хочуть, щоб їх "підганяли із заходу". Так він прокоментував заяву МЗС Франції, яке назвало затримання претендентів на пост президента Білорусі порушенням міжнародних зобов'язань і закликав Мінськ забезпечити свободу вираження поглядів на маніфестаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на церемонії відкриття Ржевського меморіалу радянському солдатові Лукашенко заявив про "непорушну дружбу" з Росією і обійняв Путіна.