Лукашенко заявив, що після параду в Мінську вдвічі знизилося захворювання на пневмонію

Юрій Сергієнко Світ 02:05, 13.05.2020 Оновлено: 08:07, 13.05.2020

Після проведення військового параду до Дня перемоги 9 травня в Мінську удвічі впала захворюваність на пневмонію.

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З такою заявою на нараді 12 травня виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "Інтерфакс-Україна". Він переконаний, що людям пішло на користь перебування на повітрі.

"Абсолютно був переконаний, що люди, які перебувають на повітрі, це не гірше, ніж вони там десь будуть замкненими. У серці якось настороженість була. Ну і що ми отримали? У Мінську значне – вчора удвічі – зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так щодо пневмоній пройшлися", – зазначив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську 9 травня в розпал пандемії коронавірусу COVID-19 подивитися військовий парад зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту та дотримання безпечної дистанції.

Також у параді взяли участь три тисячі військовослужбовців і 150 одиниць військової техніки. Святкування продовжилося вечірнім концертом і салютом.

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