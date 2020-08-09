Лукашенко заявив, що "ніякі вагнери" не вплинуть на відносини з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "ніякі вагнери", маючи на увазі скандал із затриманням російських найманців, не вплинуть на відносини його країни з Російською Федерацією.

Як пише РИА Новости, він також зазначив, що йому все одно, чи спровокувала ситуацію із затриманням бійців ПВК Вагнера в Білорусі "третя країна". За словами білоруського лідера, він буде працювати "за фактом".

Лукашенко додав, що отримав від глави держави-агресорки Росії Володимира Путіна лист з викладенням усіх фактів про затриманих росіян. Зараз Слідчий комітет Білорусі їх вивчає.

"На наступний день (після розмови з Путіним. – Ред.) я отримав від президента РФ лист, по-моєму, на п'яти сторінках. З викладом всіх фактів (про затриманих росіян. – Ред.). І зараз наш Слідчий комітет розглядає ці факти", – повідомив Лукашенко.

За його словами, Путін запропонував йому "детально розібратися" в ситуації із затриманими росіянами і поділитися інформацією, яка є у розпорядженні Росії.

Крім того, президент Білорусі запевнив, що після виборів відносини його країни з Росією будуватимуться нормально.

"Так, я дорікнув Росію тим, що вони перейшли з братніх на партнерські відносини. Що стосується перспективи, якщо хтось чекає, що у нас абсолютно зіпсувалися відносини з Росією – помиляєтеся!" – підсумував Лукашенко.

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