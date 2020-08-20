Лукашенко заявив, що НАТО з ЄС знищать Білорусь, і посміявся з України

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що його країна зникне в разі вступу до НАТО і ЄС.

Крім того, він глузливо поставив за приклад Україну, яка, на його думку ніколи не стане повноцінним членом європейської спільноти. Пропагандистські аргументи Лукашенко озвучив під час засідання Радбезу Білорусі 19 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"І найголовніше: подача заяв і членство в ЄС і НАТО. Україна, бідолахи, демократію встановили вже, напевно, близько 10 років тому, але ніхто їх ні в НАТО, ні в ЄС не прийняв. Більш того, ніхто нікого там не чекає. Їх, а нас тим паче. Ми просто цим самим знищимо свою країну", – вирішив налякати білорусів Лукашенко.

На його слова відреагував на своєму Telegram-каналі блогер Vitauskas. Він досить різко висловився про політика, якого в ЄС відкрито називають диктатором.

"А ось тепер я дійсно готовий повірити в мозаїчну психопатію Лукашенка. Якщо колишній президент не розуміє, що демократія – не НАТО і ЄС, а неможливість узурпувати владу на десятиліття в країні з республіканською формою правління – це точно з області психіатрії!" – обурився блогер.

"Бідолахи – жителі Білорусі та Росії, яких позбавили всіх прав і свобод два старих маразматики – колгоспник і чекіст", – додав він, натякаючи на нинішніх лідерів двох країн.

Нагадаємо, мінський психіатр Дмитро Щигельський заявив, що Лукашенко має ознаки параноїдального і низки інших психіатричних розладів особистості протягом багатьох років. Серед них також – мозаїчна психопатія.

Як повідомляв OBOZREVATEL: