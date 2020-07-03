Лукашенко заявив про "заздрість" українців і росіян безпеці в Білорусі

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці нібито заздрять білорусам, які живуть "у безпечній та спокійній країні".

Таку думку він висловив в ході виступу з промовою на урочистому зібранні, присвяченому Дню незалежності республіки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Головне, ми уникли воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має малюка може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним", – зазначив він, додавши, що їм заздрять люди з інших країн: росіяни і українці.

Лукашенко нагадав, що незабаром в Білорусі відбудуться президентські вибори. Але, на його думку, громадяни будутьобирати не стільки главу держави, скільки майбутнє країни. "Я вже напрацювався, я вже наївся цієї президентської долі", – каже білоруський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на церемонії відкриття Ржевського меморіалу радянському солдатові Лукашенко заявив про "непорушну дружбу" з Росією і обійняв Путіна.