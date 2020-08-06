Лукашенко заявив про затриманих у Білорусі "з паспортами США і працівників Держдепу"

Лукашенко заявив, що затримані ставили перед собою мету дестабілізувати обстановку в Білорусі. РБК

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що серед затриманих у зв'язку з виборами президента країни є люди "з американськими паспортами, одружені на американках і працюючі в Держдепі".

Як пише БелТА, про це він сказав на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії. За словами Лукашенка, затримані чимало людей, які ставили перед собою за мету дестабілізувати обстановку в Білорусі.

"Відомі імена, прізвища, адреси, паролі, явки. До чудес іноді доходить. Засоби масової інформації насторожують нас, що нас тут хочуть захопити американці, натовці. Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених на американках, що працюють в Держдепі. Але з багнетами напереваги їх захищають російські керівники", – підкреслив президент.

Він упевнений, що в цих хитросплетіннях все вирішують гроші, а приналежність до тієї чи іншої країні або партії не має значення.

"Не важливо, американець, держдеповець, приналежність у тебе до демократичної партії... Брали участь у передвиборній кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайп на території Білорусі. Я думаю: американці почнуть їх зараз захищати. Нічого подібного. Гроші застеляють очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають. Ось єдина розгадка. і у нас таких людей чимало", – додав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Білорусі затримали понад 300 осіб, які протестували через президентські вибори.