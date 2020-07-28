Лукашенко заявив про зараження коронавірусом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що раніше заразився коронавірусом, але вже нібито вилікувався.

Як передає БЕЛТА, такою інформацією Лукашенко поділився на зустрічі з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки при відвідуванні військової частини №3214 внутрішніх військ МВС.

"Я приношу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, що ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус", – заявив глава Білорусі.

Лукашенко стверджував, що "97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно".

"Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних. Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко вважає, що коронавірус можна побороти за допомогою фізичних навантажень.