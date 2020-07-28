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Лукашенко заявив про зараження коронавірусом

Кирило Лютий
Світ
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  • Президент Білорусі зізнався, що хворів на коронавірус

  • Лукашенко заявив, що переніс COVID-19 "на ногах"

  • За його словами, "97% населення Білорусі переносять коронавірус безсимптомно

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко. колаж

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що раніше заразився коронавірусом, але вже нібито вилікувався.

Як передає БЕЛТА, такою інформацією Лукашенко поділився на зустрічі з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки при відвідуванні військової частини №3214 внутрішніх військ МВС.

"Я приношу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, що ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус", – заявив глава Білорусі.

Лукашенко стверджував, що "97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно".

"Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних. Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко вважає, що коронавірус можна побороти за допомогою фізичних навантажень.

БілорусьОлександр Лукашенко
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