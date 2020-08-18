Лукашенко заявив про захоплення влади в Білорусі "нацистами" і пригадав "шарлатанів" з України

Юрій Сергієнко Світ 17:26, 18.08.2020 Оновлено: 17:33, 18.08.2020

Олександр Лукашенко, який знаходився на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль, звинуватив опозицію в захопленні влади в країні, назвавши її "нацистами" і пригрозив "остудити деякі гарячі голови".

Таким чином він відреагував на створення Координаційної ради з передачі влади, передає "Белта".

Новина оновлюється ...

Коментувати
Світ

Дивіться також

Зеленський на перельоти в серпні витратив більш як мільйон: куди літав президент

Терористи на Донбасі порушили перемир’я та вдарили по ЗСУ з гранатомета

"Шахтар" програв 0:5 і не вийшов у фінал Ліги Європи

Компанія "Велта" номінує аукціон на два титанових родовища

СБУ обязана проверить причастность Зеленского к срыву секретной операции