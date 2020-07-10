Лукашенко заявив про "загрозу Майдану" в Білорусі

Світ 10:52, 10.07.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що зміни в країні повинні починатися "не з Майдану, а з Конституції".

Як пише Tut.by, на зустрічі з представниками державних ЗМІ він попередив про загрозу обвалення країни.

Лукашенко зазначив, що такого тиску, як в ці дні, Білорусь не відчувала за весь час свого незалежного розвитку. Головним завданням в цих умовах він назвав збереження незалежності.

"Не хочеться, щоб завтра зникло усе те, що не тільки я – ми створювали власними руками, і щоб хтось прийшов і почав проводити експерименти", – сказав президент.

За його словами, "треба взяти голову в руки і, створюючи нову Конституцію, чітко зрозуміти, чого ми хочемо, якою має бути країна".

"Удосконалюючи, ми повинні починати з Конституції. Якщо почнемо з Майдану, ми перекреслимо свою історію... Тому вам вирішувати. І всі зміни підуть від Конституції, а не від Майдану. І я постараюся зробити все, щоб цього Майдану не було", – запевнив Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що Росія втручається у внутрішні справи і вибори в країні. Він вважає, що за його опонентами в передвиборній гонці стоять "ляльководи з-за кордону", включно з Російською Федерацією.

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