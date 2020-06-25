Лукашенко заявив про втручання Росії у внутрішні справи Білорусі: в Кремлі відповіли

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія втручається у внутрішні справи і вибори в країні.

Як повідомляє "БЕЛТА", Лукашенко вважає, що за його опонентами в передвиборній гонці стоять ляльководи з-за кордону.

"Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають. Ми про це з президентом Путіним поговоримо найближчим часом при зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з- за кордону в наші вибори, внутрішні справи", – підкреслив він.

При цьому президент висловив жаль, що Білорусь не є ядерною державою.

"Ми не можемо взяти ядерну боєголовку, розмахувати і кричати, або говорити про гіперзвукову зброю, що ми вам відповімо. Ми звичайна середньоєвропейська країна, миролюбна, націлена на спокійне життя. І комусь погрожувати в зв'язку з цим ми просто не можемо", – додав Лукашенко.

На цю заяву відреагував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він зазначив, що Мінськ не представив жодних доказів втручання Москви в вибори.

За словами Пєскова, це змушує задуматися про те, "наскільки можуть відповідати дійсності подібні звинувачення".

Він уточнив, що напередодні Путін і Лукашенко, який прилетів до Москви на парад Перемоги, змогли коротко поспілкуватися в кулуарах. Два лідери "продовжать свій діалог, спілкуються вони часто і змістовно", додав представник Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко наказав військовим захистити суверенітет Білорусі, щоб "знову не піти під батіг і не надягти постоли".