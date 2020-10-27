Лукашенко заявив про терористичну війну і пригрозив "дітям" на вулицях Білорусі

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що проти країни розгорнули терористичну війну за окремими напрямами й закликав батьків забрати дітей із вулиць.

Про це повідомило видання БЕЛТА. Таку заяву Лукашенко озвучив на нараді з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів.

Він заявив, що організатори протестів у Білорусі, які діють нібито за методичкою кольорових революцій, уже пройшли 7-8 етапів.

"Залишилося зовсім небагато. Наступний етап – радикалізація. Вона відбувається. Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямами. Ми це повинні припинити", – заявив Лукашенко.

Він також наголосив, що в країні діють злочинні групи з ознаками тероризму.

"Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю й починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок. Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму", – сказав Лукашенко.

Він зазначив, що такі дії треба припиняти, але правоохоронці повинні працювати акуратно, навіть незважаючи на те, що гострий період минув.

Користуючись нагодою, Лукашенко звернувся до батьків школярів і студентів.

"Заберіть своїх дітей із вулиці, щоб потім не було боляче. А з рештою ми будемо розбиратися за всією строгістю закону", – сказав самопроголошений президент

Як писав OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, закінчився термін оголошеного опозиціонеркою Світланою Тихановською владі Білорусі "народного ультиматуму". Однак три вимоги громадян не було виконано. Напередодні на вулиці міст вийшли тисячі протестувальників, не обійшлося без затримань і застосування спецзасобів силовиками.