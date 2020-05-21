"Місяць ще доведеться борсатися": Лукашенко заявив про "спад" коронавірусу в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що складна ситуація з коронавірусом збережеться в країні ще місяць.

Як повідомляє БелТА, за словами Лукашенка, Білорусі розслаблятися поки не можна, але наявні дані свідчать про те, що обстановка поступово поліпшується.

"Але в жодному разі не розслаблятися. Треба орієнтувати наших лікарів. Вони молодці, та й Міністерство охорони здоров'я добре організовує цю роботу. А головне, що ви вивчаєте щоденний досвід. Хотілося б, щоб ви витримали це. Напевно, поки ми остаточно не підемо від цього, місяць нам ще доведеться борсатися. Звичайно, не той рівень вже, легше трошки стало, але не розслаблятися", – заявив білоруський лідер.

Олександр Лукашенко колаж

Він зазначив, що особливо у Вітебську та Мінську, які першими зіткнулися з вірусною проблемою, захворюваність вже йде на спад.

"Побували ви в Вітебську. Ми вийшли на плато і бачимо, що пішли на спад. Мінськ, Вітебськ – вони раніше, особливо Вітебськ, увійшли в цю проблему, і вони вже виходять. Ви бачите, що місця звільняються. Там, де ми резервували онкологічні, гінекологічні ліжка, ще якісь, вони нам не потрібні, їх треба виводити, зачищати, вимивати", – зазначив Лукашенко.

Він зазначив, що в країні обрали вірну стратегію приділяти пріоритетну увагу лікуванню пневмоній, незалежно від їхніх причин, а не тільки коронавірусних: "Це була правильна стратегія. І ми сьогодні бачимо, що ці пневмонії, слава богу, пішли вниз".

Тим часом, за станом на 21 травня в країні зафіксовано 33371 випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що в країні зможуть побороти коронавірус, в тому числі і "з божою поміччю"

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!